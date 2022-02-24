СМИ: МИД Словакии выразил протест послу РФ в связи с военной операцией на Украине

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Словакии вызвал в четверг посла РФ в Словакии Игоря Братчикова для объяснения действий России на Украине и выразил ему протест по поводу российской военной операции. Со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики об этом сообщило Словацкое телевидение .

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Посольство РФ в Словакии подтвердило ТАСС факт вызова посла в МИД. Дипломатическое представительство не комментирует состоявшуюся встречу.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.