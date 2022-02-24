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Военная операция на Украине

Президент Финляндии заявил, что отношения с РФ перейдут "на другой уровень" из-за Украины

Саули Ниинистё отметил, что ситуация вокруг Украины "отражается на внешней политике и политике безопасности Финляндии"

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Отношения Финляндии с Россией изменятся из-за операции РФ на Украине. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинистё.

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"Это, конечно, отражается на внешней политике и политике безопасности Финляндии. Что касается наших отношений с Россией, то, само собой, они перейдут на другой уровень", - сказал президент.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
Ниинистё, СаулиУкраинаФинляндияРоссияВоенная операция на Украине
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