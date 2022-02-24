Посла России в Дании вызывали в МИД королевства после начала операции РФ на Украине

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в МИД Дании после начала операции России на Украине. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе внешнеполитического ведомства королевства.

"Посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в четверг в МИД Дании для беседы с заведующим департаментом Еспером Мёллером Сёренсеном, который выразил резкое осуждение Данией военного нападения России на Украину. Это было сделано по поручению министра иностранных дел королевства Еппе Куфуда", - говорится в сообщении.

Вызов иностранного посла для беседы с заведующим департаментом практикуется крайне редко. Обычно подобные встречи проводит начальник отдела ведомства. Российского посла уже вызывали в МИД во вторник. "То, что двумя днями позже он снова приглашен для беседы - на этот раз с чиновником самого высокого ранга, - является знаком того, насколько серьезно правительство Дании относится к российскому наступлению", - отмечено далее в пресс-релизе.

Куфуд осудил действия России, заявив, что они являются "темной главой в европейской истории" и "Дания приложит все усилия, чтобы Россия попала под самые жесткие санкции, которые когда-либо видела". "И мы готовы принять новые меры предосторожности для собственной безопасности с нашими союзниками по НАТО", - цитируют его слова в пресс-релизе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.