Басурин: артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по жилым кварталам населенных пунктов ДНР

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут прицельный артиллерийский огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате один мирный житель погиб, восемь человек ранены. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин на брифинге.

"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Восемь граждан получили ранения, один погиб", - сообщил он. По его словам, "с начала текущих суток противник более 50 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82, выпустив более 300 снарядов".

По данным представителя Народной милиции ДНР, под огонь попали районы 13 населенных пунктов республики. В результате обстрелов повреждены шесть жилых домов в Горловке, один жилой дом в Докучаевске, два дома в Еленовке, два дома в Озеряновке. Обесточены населенные пункты Саханка, Заиченко, Ленинское и Коминтерново.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.