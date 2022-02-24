Басурин заявил, что ГУ полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой области, которые расположены в подконтрольном Киеву городе Краматорске, готовятся к эвакуации и спешно вывозят документы и оружие. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Представители Главного управления Национальной полиции и СБУ по Донецкой области готовятся к эвакуации, спешным порядком вывозятся документы, оружие и ценное имущество. Проведение эвакуационных мероприятий отмечается также в Донецкой областной военно-гражданской администрации", - сказал он.

В четверг утром Басурин сообщил о начале военной операции из-за агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.