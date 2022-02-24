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Великобритания вместе с союзниками введет масштабные санкции против России

Великобритания вместе с союзниками введет масштабные санкции против России - Джонсон.

Санкции ЕС против России из-за Украины официально одобрят 25 февраля
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Запада "много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике"
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