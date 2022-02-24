МИД Украины заявил о начале эвакуации сотрудников украинского посольства из Москвы

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины приступило к эвакуации посольства из Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве", - говорится в заявлении пресс-службы. При этом подчеркнуто, что "консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме".

В МИД пояснили, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского "приступили к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права". "Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, - сказано в заявлении. - Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, включая украинских политических заключенных".

Ранее Зеленский сообщил, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.