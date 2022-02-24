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Военная операция на Украине

Словацкие власти начали подготовку к размещению в стране подразделения НАТО

По словам министра обороны республики Ярослава Надя, оно должно укрепить восточное крыло блока в обостряющейся ситуации вокруг Украины

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Словакии приступило к подготовке размещения в республике подразделения, составленного из военнослужащих других стран НАТО. Оно должно укрепить восточное крыло блока в обостряющейся ситуации вокруг Украины. Со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

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"Нами начато соответствующее планирование. Это подразделение обеспечит повышение безопасности Словакии. Пока нельзя сказать, какова будет его численность. Возможно, несколько сот военнослужащих. В нем будут задействованы солдаты из стран [НАТО], расположенных недалеко от нас. Это должны быть специалисты, которых нет [в ВС] Словакии", - сказал Надь.

Словацкие власти будут помогать спасающимся от военного конфликта беженцам с Украины. Для оказания содействия им на границу республики с этой страной будет откомандировано 1,5 тыс. словацких военнослужащих.

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