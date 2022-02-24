СМИ: над зданием муниципалитета Роттердама подняли украинский флаг

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Муниципалитет Роттердама поднял украинский флаг. Об этом сообщил в четверг телеканал Rijnmond.

По его данным, "таким образом муниципалитет хочет проявить солидарность с народом Украины". "Когда стемнеет, также известный мост Эразма окрасится в желто-голубые цвета украинского флага", - добавил телеканал.

Решение принято на муниципальном совете, возглавляемом мэром Ахметом Абуталебом. Градоначальник также сообщил, что в случае эскалации порт Роттердама или его часть может начать использоваться для транспортировки вооружения и военной техники. В таком случае случае мэр будет вынужден передать управление портом министерству юстиции и безопасности.

Ранее премьер-министр страны Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен предупредили граждан, что в ближайшее время в стране может активизироваться перемещение войск. По словам Оллонген, речь идет о преимущественно о логистической операции и готовности принять меры в контексте НАТО в случае необходимости. Министр заверила, что ни один солдат не будет направлен на Украину. Не планируется и направление дополнительных войск в приграничные с Украиной страны, входящие в НАТО. "Речь идет исключительно о готовности, чтобы быть готовым к размещению в случае необходимости", - сказала она.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в стране организовано несколько акций протеста в связи с действиями РФ на Украине. По несколько десятков демонстрантов замечено на площади Дам в Амстердаме, перед зданием правительства в Гааге, а также перед российском посольством в Гааге.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.