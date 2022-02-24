Вице-премьер Украины заявила, что представители власти не уезжают из страны

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Высшее руководство Украины и представители центральной власти находятся в стране и никуда не собираются уезжать.

Об этом заявила в четверг вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Власть тут. Президент на месте, правительство на месте, парламент на месте", - сказала она. Верещук опровергла информацию о том, что члены кабмина покинули правительственный квартал и были эвакуированы в спокойное место. "Никто никуда не поедет, - сказал она. - Если это ваша цель, РФ, то чтоб вы знали, что мы до конца будем с наши народом".