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Военная операция на Украине

Вице-премьер Украины заявила, что представители власти не уезжают из страны

Планов об эвакуации нет, сообщила Ирина Верещук

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Высшее руководство Украины и представители центральной власти находятся в стране и никуда не собираются уезжать.

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Военная операция на Украине.

Об этом заявила в четверг вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Власть тут. Президент на месте, правительство на месте, парламент на месте", - сказала она. Верещук опровергла информацию о том, что члены кабмина покинули правительственный квартал и были эвакуированы в спокойное место. "Никто никуда не поедет, - сказал она. - Если это ваша цель, РФ, то чтоб вы знали, что мы до конца будем с наши народом".

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УкраинаВоенная операция на Украине
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