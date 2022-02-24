Украина запросила у ЕС средства медицинской помощи

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Украина обратилась к ЕС со срочным запросом на предоставление ей средств медицинской помощи. Об этом сообщил в четверг еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в Twitter .

"После того как Россия абсолютно необоснованно напала на Украину, последняя выступила со срочным запросом на предоставление ей средств медицинской помощи через механизм гражданской защиты ЕС", - отметил Ленарчич.

Еврокомиссар также призвал каждую страну ЕС откликнуться на запрос.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.