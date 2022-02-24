В ДНР сообщили, что под Горловкой получил повреждения канал "Северский Донец - Донбасс"

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Водовод ключевого источника водоснабжения в регионе - канала "Северский Донец - Донбасс" под Горловкой - поврежден обстрелами ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Народной милиции ДНР.

"В результате продолжающихся обстрелов Горловки были повреждены жилые дома, <...> по оперативной информации, стало известно, что повреждение также получил водовод "Северский Донец - Донбасс", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ситуация под контролем и на водоснабжении жителей не отразится.

Канал "Северский Донец - Донбасс" обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская армия с утра более 15 раз открывала огонь по территории ДНР, нанося удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.