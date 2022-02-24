Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении трех минометных взводов ВСУ

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожила три минометных взвода украинской армии, а также более 10 единиц тяжелой техники. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

"В результате атак Народной милиции поражено 72 военных объекта противника, два танка, восемь БМП, два БТР, девять автомобилей, три минометных взвода и до двух рот личного состава", - приводится отчет Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

Он напомнил, что также были уничтожены два истребителя СУ-24 и беспилотник Bayraktar TB2.

В предыдущей сводке Филипоненко сообщалось об уничтожении двух танков ВСУ, четырех БМП и до роты личного состава.

Утром Филипоненко заявил, что народная милиция начала операцию по освобождению своих территорий, находящихся под контролем украинских силовиков. Огонь ведется только по военным объектам, местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

В свою очередь в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ провели 177 обстрелов территории республики, под огнем оказались 26 населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.