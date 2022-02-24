Молдавия попросила у ЕС помощи для размещения беженцев на своей территории

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Молдавия попросила у стран ЕС поддержи для размещения украинских беженцев на своей территории. Об этом сообщил в четверг вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в своем Telegram-канале .

"Учитывая, что одним из последствий кризиса на Украине станут потоки беженцев в соседние страны, мы призвали Румынию, а также другие страны Евросоюза поддержать наши усилия по приему и размещению беженцев из Украины на территории нашей страны", - написал Попеску после телефонного разговора со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.

Ранее в четверг президент республики Майя Санду сообщила, что на данный момент Молдавия готова размесить несколько тысяч беженцев. О возросшем потоке людей из соседней страны сообщило МВД Молдавии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.