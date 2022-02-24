В Иране заявили о готовности к возобновлению ядерной сделки в ближайшее время

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов к достижению соглашения по иранской ядерной сделке в ближайшее время, но при условии готовности западных партнеров принять "необходимые политические решения". Об этом заявил в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"В это время, когда я с вами разговариваю, наши коллеги в Вене, конечно же, сталкиваются с двойными играми западных государств относительно текста и времени. Хотел бы подчеркнуть, что мы готовы достичь хорошей договоренности в самое короткое время, но это при условии готовности противоположной стороны принять необходимые политические решения", - сказал Джалали.

По словам дипломата, Иран во время новых раундов переговоров очень серьезно и доброжелательно представлял различные инициативы для достижения договоренностей. "То, что предусматривает Иран на этих [текущих] переговорах, является абсолютно логичным и справедливым и заключается в отмене всех санкций, предоставлении необходимых гарантий в приверженности всем обязательствам", - добавил посол.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним.

В среду представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что достижение соглашения по иранской ядерной сделке близко, но ряд сложных тем остается открытым.