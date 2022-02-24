Пушилин: проблемы с электроснабжением могут возникать только в прифронтовых районах ДНР

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) обеспечены электроэнергией, проблемы с электроснабжением могут возникать только в прифронтовых районах. Об этом сообщил в четверг глава республики Денис Пушилин.

"Электроэнергией обеспечиваются все населенные пункты ДНР. Проблема, возможно, возникает только в самых прифронтовых населенных пунктах", - сказал он в эфире телеканала НТВ.

При этом сохраняются проблемы с водоснабжением из-за повреждения канала "Северский Донец - Донбасс", добавил Пушилин. "Пока спецоперация не будет проведена до конца, представляется сложным провести ремонтные работы", - отметил глава ДНР.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.