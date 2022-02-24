Байден созвал Совет национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден созвал встречу Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам в четверг представитель Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что выступит в четверг с обращением к американцам, в котором объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры в связи с объявленной российским лидером Владимиром Путиным специальной военной операцией в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.