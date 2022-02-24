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В Приднестровье заявили, что миротворцы контролируют ситуацию в зоне безопасности

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Обстановка в зоне безопасности приднестровского конфликта управляемая и контролируемая. Об этом заявил корр. ТАСС сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков.

"Обстановка в зоне безопасности приднестровского конфликта управляемая и контролируемая. Мы четко владеем ситуацией на каждом объекте, ведем проверки, беседы с населением. Пока существует данная миротворческая операция, мы четко можем говорить, что мир на этой земле мы гарантируем", - сказал Беляков.

По его словам, "состоялось заседание ОКК, в котором приняла участие и молдавская делегация. Были обсуждены планы усиления постов в зоне безопасности, а также другие меры на случай осложнения ситуации в регионе", - сказал Беляков.

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