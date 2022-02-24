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Военная операция на Украине

Reuters: АСЕАН призвала к мирному разрешению ситуации между РФ и Украиной

В проекте заявления организации говорится о "призыве всех заинтересованных сторон проявлять максимальную сдержанность"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к мирному урегулированию кризисной ситуации между Россией и Украиной. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления организации.

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"Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, вести диалог по всем каналам, включая дипломатические средства, чтобы контролировать ситуацию, не допустить ее дальнейшей эскалации и добиться мирного разрешения в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - приводит Reuters выдержку из проекта заявления организации.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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