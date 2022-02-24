МВД Литвы зарегистрировало 10 тыс. пунктов для размещения беженцев с Украины

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. пунктов, где могли бы разместиться беженцы с Украины, зарегистрировало МВД Литвы. Об этом в четверг сообщила журналистам глава ведомства Агне Билотайте.

"Мы обратились к муниципальным властям с просьбой предоставить информацию о том, где они могли бы разместить украинских беженцев. Согласно предварительным данным, для этого определены примерно 10 тыс. пунктов", - сказала она. Власти также обратились к жителям, которые готовы принять у себя украинцев.

По словам главы МВД, необходимо выработать алгоритм приема. "В первую очередь это регистрация граждан Украины, решение вопросов размещения, питания, предоставления необходимых социальных услуг с перспективой трудоустройства", - отметила Билотайте.

Как во вторник заявил замминистра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас, Литва готовится принять до 100 тыс. украинцев. По его словам, оцениваются возможности приема беженцев по трем сценариям: если в Литве будет 5 тыс., 25 тыс. и до 100 тыс. украинцев.

Ранее Билотайте подчеркнула, что эти беженцы принципиально отличались бы от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в Литву через Белоруссию. По ее словам, это были бы совсем другие люди, которые действительно нуждались бы в помощи, и обязанностью Литвы является помочь им.