Премьер Болгарии призвал парламент осудить агрессию России на Украине

"Хочу ясно дать понять, что это не частичный, а целостный конфликт, которого не должно быть в Европе. В этой ситуации мы должны быть едины. В единстве сила. Призываю принять ясную декларацию по этой теме, показать нашу точную точку зрения. Призываю Народное собрание объединиться и показать общую позицию. Показать, что Болгария будет говорить вместе со своими партнерами и союзниками по НАТО и ЕС, разделяя их позицию. Нет варианта, чтобы не было санкций по отношению к России, этот конфликт разрастается и продлится не один день", - сказал премьер-министр.

Большинством голосов народные избранники категорически осудили "грубое нарушение международного права со стороны РФ и ее посягательство на территориальную целостность Украины, через военное вмешательство" и остальные пункты декларации. Наибольшие споры, однако, вызвало предложение о поддержке санкций в отношении РФ, против которого высказался лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, поинтересовавшись тем, кто будет оплачивать ущерб, который понесет Болгарией из-за санкций.

"Мы поддержали все параметры декларации за исключением поддержки санкций. Из-за санкций Болгарии будет нанесен ущерб, вопрос в том, кто его будет оплачивать. Другой вопрос, неужели в интересах Болгарии принимать и поддерживать одну из сторон конфликта. Болгария независимое государство и как независимое государство, должна принимать решения в пользу национальных интересов, а не в интересах третьей стороны. У нас нет никаких обязательств ни по отношению к России, ни по отношению к Украине. Да, есть нарушение международного права, есть агрессия, которую мы неоднократно видели за последние годы и со стороны США, но где в этом конфликте есть болгарский интерес? Что мы выигрываем, ничего, но можем потерять много. Мы не поддержим подобного рода декларацию", - заявил Костадинов.