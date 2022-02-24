В Италии заявили, что профсоюзы страны выступят в поддержку мира на Украине

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Три крупнейших профсоюза объявили о проведении 26 февраля в Риме акции в поддержку мира на Украине. Об этом говорится в четверг на сайтах Всеобщей итальянской конфедерации труда, Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся и Итальянского союза труда.

"Осуждаем военную агрессию со стороны РФ и просим немедленно прекратить враждебные действия [на Украине]. В первую очередь необходимо гарантировать гуманитарную защиту гражданского населения. Выражаем украинскому народу свою поддержку и поддерживаем призыв к организации манифестации в Риме", - говорится в совместном заявлении.

Как уточняется, акция пройдет на площади Святых апостолов в центре итальянской столицы.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.