В Донецке сообщили, что три человека ранены из-за обстрела украинских военных

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате обстрела столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"Под обстрелом ВСУ - прифронтовой Киевский район: три человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, повреждена теплотрасса и две котельные, из-за чего без отопления остались 68 жилых домов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.