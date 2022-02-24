Правительство Латвии утвердило план по приему беженцев с Украины

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии в четверг на внеочередном заседании утвердило план по возможному приему беженцев с Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Мы утвердили план мероприятий по приему и размещению беженцев, который разработало министерство внутренних дел", - сказал он. "Правительство готово к возможному наплыву беженцев с Украины", - отметил он.

"В мире чрезвычайная ситуация. На Украине идет война. Для решения практических задач мы планируем принять специальный закон о приеме и размещении беженцев", - указал он.

Ранее в четверг министр внутренних дел республики Мария Голубева сообщила, что Латвия готова принять порядка 10 тыс. украинских беженцев. По ее словам, Латвия может разместить беженцев в гостиницах, а не в специальных лагерях, как планировалось ранее.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.