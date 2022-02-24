СМИ: посольство Канады во Львове закрыто

"Канадское посольство во Львове закрыто, персонал переведен в Польшу", - говорится в сообщении. Ранее Оттава перевела свою дипмиссию из Киева во Львов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.