Северная Македония присоединится к новым санкциям ЕС в отношении РФ

ЗАГРЕБ, 24 февраля. /ТАСС/. Северная Македония присоединится к новым санкциям ЕС в отношении России, которые планируется принять в связи с операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в четверг министр иностиранных дел республики Буяр Османи.

"В ответ на состоявшееся сегодня необоснованное вторжение России на Украину, правительство Северной Македонии только что приняло решение о поддержке последнего пакета санкций ЕС против России. Кроме того, Северная Македония присоединяется ко всем решениям общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза относительно территориальной целостности Украины", - написал министр на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.