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Военная операция на Украине

Власти Херсонской области заявили о потере контроля над Геническим районом

Власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации в телефонном режиме

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Херсонская областная администрация заявила, что потеряла контроль над Геническим районом. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении властей.

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"Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты, - утверждается в сообщении, опубликованном в Facebook. - Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины".

Власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации в телефонном режиме.

Украинское информационное агентство Укринформ заявило, что получило подтверждение этой информации от мэра Геническа Александра Тулупова. По их данным, в телефонном разговоре Тулупов якобы подтвердил присутствие иностранных войск в городе.

По состоянию на 18:15 мск подтверждения этой информации из других источников не поступало.

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УкраинаВоенная операция на Украине
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