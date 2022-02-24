В ЛНР заявили, что ВСУ размещают технику у жилых домов в Счастье и Станице Луганской

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС /. Военнослужащие Вооруженных сил Украины размещают военную технику вблизи многоэтажных домов в Счастье и Станице Луганской. Об этом журналистам сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"ВСУ используют запрещенные методы ведения войны. Сейчас наша разведка фиксирует, что ВСУ подгоняют технику к многоэтажным домам в Счастье, также в населенном пункте Станица Луганская. Прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника с таким расчетом, что в случае нанесения по ним удара обязательно пострадают мирные граждане", - сказал он.