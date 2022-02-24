Аргентина заявила о сохранении соглашений с РФ, несмотря на ситуацию на Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины выражает сожаление с связи с началом военной операции на Украине, но достигнутые между странами соглашения остаются в действии. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь президента южноамериканской республики Габриэла Серрути.

"С Россией мы работаем над несколькими соглашениями, которые не были подписаны во время поездки [президента Альберто Фернандеса в Москву], но были достигнуты и продолжают достигаться. Россия помогла Аргентине во время пандемии благодаря соглашениям о поставках вакцин, когда Аргентина не могла получить другие вакцины. Эти соглашения остаются в действии", - сказала она и добавила, что сложившаяся вокруг Украины ситуация "влияет не только на отношения России и Аргентины, но и на весь мир".

Серрути также зачитала заявление МИД Аргентины, в котором Буэнос-Айрес выразил "глубокое сожаление в связи с эскалацией ситуации на Украине". "Справедливые и прочные решения могут быть достигнуты только посредством диалога и взаимных обязательств, которые обеспечивают необходимое мирное сосуществование. Поэтому Аргентина призывает Россию прекратить все военные действия на Украине", - говорится в тексте.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.