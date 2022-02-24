Пентагон считает действия России в отношении Украины начальной фазой масштабного вторжения

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Пентагон считает нынешние действия России в отношении Украины начальной фазой широкомасштабного вторжения. Об этом заявил в четверг журналистам представитель американского военного ведомства.

"То, что мы видим, является начальной фазой широкомасштабного вторжения", - приводит его слова у себя в Twitter корреспондент радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Джефф Селдин. "Мы считаем, что это только первая фаза", - добавил представитель Пентагона, подчеркнув, что, по оценке Вашингтона, "точно не большая часть" российских сил, находившихся вдоль границ с Украиной, "на данном этапе" задействована в операции.

В свою очередь агентство Reuters, цитируя американского чиновника, отмечает, что оценка Пентагона заключается в том, что РФ "намерена по сути отстранить правительство [Украины] и установить свои собственные методы управления".

Как отмечает Reuters, чиновник подчеркнул при этом, что войска США в этой ситуации остаются за пределами Украины, и они продолжат находиться на территории стран восточного фланга НАТО для того, чтобы заверить союзников США в поддержке со стороны Вашингтона.

Представителю американского военного ведомства также был задан вопрос о том, видит ли Вашингтон какую-либо возросшую угрозу для себя со стороны ядерных сил России.

"Мы не видим увеличившейся угрозы в этом отношении", - ответил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.