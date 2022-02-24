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Военная операция на Украине

В Черкасской области Украины вводят комендантский час

В это время будет запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Комендантский час вводится в Черкасской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко в Facebook.

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"Готовимся к введению комендантского часа в Черкасской области: с 22:00 до 06:00", - написал он .

Он добавил, что в это время будет запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Выдавать такие пропуска будут работникам бизнеса, учреждений и организаций, обеспечивающих работу критически важной инфраструктуры области.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

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УкраинаВоенная операция на Украине
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