В МАГАТЭ заявили об отсутствии на Украине признаков работ для создания ядерного оружия

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Украина в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не использовала заявленные ядерные материалы для создания ядерного оружия. В этой стране не было признаков, которые могли указывать на озабоченность в связи с ядерным распространением. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на просьбу прокомментировать заявления о способности Украины производить ядерное оружие.

"Агентство не обнаружило признаков переключения на Украине заявленного ядерного материала с мирной ядерной деятельности (в военных целях - прим. ТАСС). Оно также не обнаружило признаков, которые вызывали бы озабоченность в связи с распространением [ядерного материала]", - отметили в МАГАТЭ.

Как отметили в МАГАТЭ, в соответствии с обязательствами Украины как государства, не обладающего ядерным оружием, у страны есть соглашение о всеобъемлющих гарантиях с агентством. Такие гарантии позволяют контролировать, что ядерный материал не перенаправляется с мирной программы на ядерное оружие. С 2006 года Украина также имеет дополнительный протокол с МАГАТЭ, которое осуществляет ядерные гарантии в этой стране.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России. Говоря о средствах доставки ядерного оружия, Путин напомнил, что у Украины есть старые ракеты советского производства "Точка-У" дальностью порядка 110 км, и, кроме того, в стране сохранились предприятия, обладающие необходимой компетенцией для модернизации таких вооружений. Киеву, по его словам, "не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто".