Виртуальная встреча лидеров G7 по Украине продолжалась больше часа

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Виртуальная встреча лидеров стран Группы семи (G7), посвященная ситуации вокруг Украины, продолжалась больше часа. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Встреча лидеров G7 завершилась в 10:27 утра (по времени восточного побережья США, 18:27 мск - прим. ТАСС)", - сказал он. Ранее отмечалось, что мероприятие, на котором стороны "обсуждают совместный ответ" на операцию России в Донбассе, началось в 09:17 (17:17 мск).

Участие во встрече приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.