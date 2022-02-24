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Виртуальная встреча лидеров G7 по Украине продолжалась больше часа

Участие во встрече приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Виртуальная встреча лидеров стран Группы семи (G7), посвященная ситуации вокруг Украины, продолжалась больше часа. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Встреча лидеров G7 завершилась в 10:27 утра (по времени восточного побережья США, 18:27 мск - прим. ТАСС)", - сказал он. Ранее отмечалось, что мероприятие, на котором стороны "обсуждают совместный ответ" на операцию России в Донбассе, началось в 09:17 (17:17 мск).

Участие во встрече приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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