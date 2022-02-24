В результате обстрелов ВСУ в Донецке 58 тыс. человек остались без водоснабжения

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Петровский водомерный узел оказался обесточен в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"По информации Донецкого РПУ коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины перебит и обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались 58 тыс. абонентов", - написал он в Telegram-канале.

В представительстве ДНР в СЦКК 20 февраля сообщали о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела украинской армией. Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения в Донбассе. В ней находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В понедельник МЧС ДНР сообщило о введении режима ЧС из-за проблем с водоснабжением порядка 21 тыс. жителей из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода.