Почетный консул России в Ганновере подал в отставку из-за ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Почетный консул России в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) Хайно Визе подал в отставку в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил в четверг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Визе объявил о своей отставке в четверг утром, поскольку, по его утверждениям, "он больше не может оправдывать политику России". При этом он отметил, что "озадачен" действиями Москвы. Вместе с тем указывается, что Визе продолжит работу в рамках Германо-российского форума и Германо-российской торговой палаты в Москве с целью улучшения отношений между Россией и Германией.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.