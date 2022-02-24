Здание городской детской больницы повреждено в Донецке из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Здание детской городской больницы повреждено в Донецке в результате обстрела украинской армии. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) Киевского района города Донецк <...> повреждено здание Городской детской клинической больницы №1", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В течение дня в четверг в представительстве ДНР в СЦКК продолжают информировать о непрекращающихся обстрелах украинской армии, которая наносит удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин ранее сообщил о начале военной операции из-за агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.