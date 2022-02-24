Моди заявил Путину, что разногласия с НАТО можно решить через диалог

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в четверг телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он заявил, что разногласия между РФ и НАТО могут быть решены только путем честного и искреннего диалога. Об этом говорится в сообщении офиса главы индийского правительства. Отмечается, что российский президент "проинформировал премьер-министра о последних событиях на Украине".

"Премьер-министр подтвердил свое давнее убеждение в том, что разногласия между Россией и НАТО могут быть решены только через честный и искренний диалог", - отмечается в заявлении.

Индийский премьер также передал российскому лидеру "беспокойства Индии о безопасности индийских граждан на Украине, особенно студентов, и то, какой высокий приоритет придает Индия их безопасному возвращению на родину".

Ранее в индийском МИД сообщили, что на Украине в настоящее время находятся порядка 20 тыс. индийцев.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.