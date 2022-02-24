Reuters: ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников с Украины, как только это будет безопасно

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне обострения ситуации вокруг Украины приняла решение эвакуировать всех своих сотрудников с Украины, как только это будет безопасно. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его информации, подобный шаг вызван действиями России на территории Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.