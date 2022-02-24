Джонсон: Британия может предоставить поддержку и убежище Зеленскому и его кабинету

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания будет готова оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам правительства Украины и его главе Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны. Об этом заявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин парламента.

"Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку - логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, сможет ли в Великобритании работать украинское правительство в изгнании, если украинские войска "окажутся разбиты" в противостоянии с РФ.