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Военная операция на Украине
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Казахстан вывезет своих граждан с Украины через Польшу 25-26 февраля

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Посольство Казахстана на Украине организует для своих граждан вывозной рейс с территории Польши 25-26 февраля, от украинско-польской границы до аэропорта им будет обеспечен безвизовый проезд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

"25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый "зеленый коридор" от украинско-польской границы до аэропорта", - говорится в сообщении.

Теги
УкраинаКазахстанПольшаВоенная операция на Украине
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