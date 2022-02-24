Байден заявил, что он и остальные главы G7 договорились о действиях по санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и остальные главы государств Группы семи (G7) на состоявшейся в четверг встрече в онлайн-формате согласовали дальнейшие действия, касающиеся введения санкций против России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщается в Twitter американского лидера.

"Сегодня утром я встретился с моими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить необоснованное нападение президента [России Владимира] Путина на Украину, и мы договорились продвигаться вперед по разрушительным пакетам санкций и другим экономическим мерам, чтобы привлечь Россию к ответу. Мы поддерживаем мужественный народ Украины", - говорится в сообщении.

Президент России объявил в четверг утром, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.