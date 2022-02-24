Макрон обсудит 25 февраля с Олландом и Саркози меры Франции в связи с ситуацией на Украине

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит в пятницу со своими предшественниками Франсуа Олландом, возглавлявшим республику с 2012-го по 2017 год, и с Николя Саркози, руководившим страной в предыдущие пять лет, меры Парижа в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщили в четверг в Елисейском дворце.

"Глава государства примет своих предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози 25 февраля в Елисейском дворце, чтобы обсудить ситуацию на Украине", - отметили в администрации Макрона. По информации ее представителей, встреча с Олландом запланирована на 11:00 по парижскому времени (13:00 мск). Спустя час, согласно графику, Макрон проведет переговоры с Саркози.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.