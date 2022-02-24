Госдеп сообщил, что основной состав дипкорпуса США на Украине временно работает из Польши

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Основная часть дипломатического корпуса США на Украине теперь работает с территории Польши. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на представителя Госдепа агентство Reuters .

"Мы будем постоянно оценивать ситуацию с безопасностью, чтобы определить, когда для государственных служащих США будет безопасно вернуться на Украину", - сказал чиновник.

Ранее США приняли решение временно перебазировать свое посольство на Украине из Киева во Львов. В последние дни представители американского дипкорпуса работали из Львова, а на ночь уезжали на территорию Польши. В четверг телекомпания CNN сообщала, что все американские дипломаты сейчас находятся за пределами Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.