В Эстонию прибыли два американских F-35

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Два истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС США прибыли в четверг в Эстонию на авиабазу Эмари. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

"Принятое США на этой неделе решение об усилении военного присутствия союзных сил в Эстонии новейшими летательными аппаратами свидетельствует о решимости американцев защищать своих союзников", - сказал министр обороны республики Калле Лаанет.

"Обстановка меняется на глазах, переброска истребителей F-35 на восточный фланг НАТО усилит нашу обороноспособность и улучшит взаимодействие союзников", - добавил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.