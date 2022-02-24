Politico: санкции США против РФ будут сосредоточены на финансовом секторе, а не энергетике

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Соединенных Штатов против России будут сосредоточены на финансовых учреждениях РФ, а не на энергетическом секторе, в частности, они не затронут "Роснефть". Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами американской администрации.

Согласно этим данным, подобная расстановка приоритетов объясняется тем, что Вашингтон беспокоится из-за потенциальных негативных последствий санкций для мировых энергетических рынков. В связи с этим основной упор будет делаться на финансовых учреждениях.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что "не исключен ни один из вариантов действий", однако "если начинать с энергетики, то это может на самом деле пойти на пользу" РФ. "Учитывая высокие цены на нефть и газ, если перерезать поставки российской нефти и газа, то это поднимет цены, что пойдет на пользу [президенту РФ Владимиру] Путину", - пояснил он.