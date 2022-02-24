В ДНР заявили, что число раненых во время обстрела жителей Донецка возросло до четырех

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Число раненых в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими силовиками, по уточненным данным, возросло до четырех. Об этом в четверг проинформировали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле были ранены три человека, а также повреждена теплотрасса и две котельные, из-за чего без отопления остались 68 жилых домов.

"По уточненным данным, в результате обстрела Киевского района города Донецк со стороны ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) также пострадал мужчина. <...> Таким образом, на данный момент известно о четырех раненых мирных жителях в результате данного обстрела", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Там добавили, что у пострадавшего минно-взрывная травма, контузия и перелом бедра.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики с начала текущих суток 113 раз обстреливали территорию республики, в том числе с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.