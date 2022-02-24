NBC: спецслужбы предложили Байдену варианты кибератак против России

ТАСС, 24 февраля. Американские спецслужбы предложили президенту США Джо Байдену несколько вариантов кибератак, направленных на подрыв военных способностей РФ по выполнению спецоперации на Украине. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их информации, итоговое решение еще не принято, но такой масштаб предполагаемых атак ранее не представлялся возможным. Предложенные варианты включают в себя нарушение интернет-связи, электроснабжения, а также вмешательство в работу стрелочных переводов на территории России с целью помешать снабжению российских войск.