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Совет Европы рассмотрит 25 февраля меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Европы рассмотрит в пятницу, 25 февраля, меры в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом говорится в сообщении Совета Европы, распространенном в четверг.

"Комитет министров Совета Европы согласился провести внеочередное заседание 25 февраля, чтобы рассмотреть меры, которые могут быть приняты в отношении России", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что на заседании будет рассмотрена возможность применения статьи 8 Устава Совета Европы. Согласно этой статье, "право на представительство любого члена Совета Европы, нарушающего положения статьи 3 (верховенство права), может быть приостановлено".

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