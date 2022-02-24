В Париже прошла манифестация в поддержку Украины

ПАРИЖ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Акция в поддержку Украины и против продолжения боевых действий прошла на площади Республики в Париже. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на площади собралось около 1,5 тыс. человек.

Над толпой поднимают государственные флаги Украины, а также Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), Грузии, Латвии и ряда других стран. Собравшиеся выкрикивают антивоенные лозунги, выражают поддержку Украине и требуют остановить военную операцию.

В среду и в четверг утром состоялись небольшие манифестации перед посольством России во Франции. Как сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии, на бульваре Ланн напротив здания посольства собралось не более 100 человек.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.