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Байден считает российскую военную операцию в Донбассе безосновательной

Байден считает российскую военную операцию в Донбассе безосновательной.

Военная операция на Украине
В Париже прошла манифестация в поддержку Украины
Собравшиеся выкрикивают антивоенные лозунги
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